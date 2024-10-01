01 октября

30 сентября

Популярное

В Улан-Удэ мужчина упал с высоты

В Улан-Удэ мужчина упал с высоты
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он получил серьёзные травмы

Всё произошло в понедельник, 30 сентября, в столице Бурятии. В территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК) рассказали, что человек упал с высоты.

Он получил серьёзные травмы. Мужчине на месте оказали необходимую помощь. После специалисты доставили его в одно из медучреждений для дальнейшего лечения.

Всего в республике за последние сутки зафиксировали 6 ДТП с 9 пострадавшими. В итоге пять из них госпитализировали. Двое погибли. Кроме того, в Бурятии была одна угроза взрыва, которая обошлась без последствий.

На минувшей неделе с высоты в Улан-Удэ упала женщина. Случилось это в служебном помещении одного из торговых центров. 
пострадавшие падение больница

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Бурятии лептоспироз вспыхивает из-за одного и того же КФХ
В селе Бурятии лептоспироз вспыхивает из-за одного и того же КФХ
Происшествия, 01.10.2024
На этот раз там заразились не только животные, но и люди
В Бурятии жилой дом загорелся из-за короткого замыкания
Происшествия, 01.10.2024
Хозяйка дома вовремя выбралась на улицу  
В Улан-Удэ мужчина упал с высоты
В Улан-Удэ мужчина упал с высоты
Происшествия, 01.10.2024
Он получил серьёзные травмы
Пенсионерка из Улан-Удэ перевела мошенникам почти 700 тысяч рублей
Пенсионерка из Улан-Удэ перевела мошенникам почти 700 тысяч рублей
Происшествия, 01.10.2024
Женщина стала жертвой стандартной схемы мошеннических действий
Жительница Забайкалья предстанет перед судом за убийство мужа
Жительница Забайкалья предстанет перед судом за убийство мужа
Происшествия, 01.10.2024
Супруги поссорились во время совместной пьянки
В Улан-Удэ прямо на остановке устроили поножовщину
В Улан-Удэ прямо на остановке устроили поножовщину
Происшествия, 01.10.2024
Там у всех на глазах пролилась кровь
Дроппера из Татарстана обязали вернуть обманутой улан-удэнке более 4 млн
Дроппера из Татарстана обязали вернуть обманутой улан-удэнке более 4 млн
Происшествия, 01.10.2024
Женщина перевела деньги на его счёт, поверив мошенникам
В лесу в пригороде Улан-Удэ нашли снаряды
В лесу в пригороде Улан-Удэ нашли снаряды
Происшествия, 01.10.2024
На месте работали взрывотехники ОМОН
В Улан-Удэ осудили экстремиста
В Улан-Удэ осудили экстремиста
Происшествия, 01.10.2024
Мужчина получил 15 лет колонии
Экс-сотрудница ЗАГСа в Улан-Удэ получила «условку» за фиктивные браки
Экс-сотрудница ЗАГСа в Улан-Удэ получила «условку» за фиктивные браки
Происшествия, 30.09.2024
Один из молодожёнов в итоге получил вид на жительство в России
19-летний житель Бурятии взял 50 тысяч в кредит на имя соседа
19-летний житель Бурятии взял 50 тысяч в кредит на имя соседа
Происшествия, 30.09.2024
Позже он вынес из его квартиры инструменты и продал
В Иркутской области подожгли сенохранилище
Происшествия, 30.09.2024
Пожар потушили на площади 1200 квадратных метров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^