В Улан-Удэ мужчина упал с высоты

На минувшей неделе с высоты в Улан-Удэ упала женщина. Случилось это в служебном помещении одного из торговых центров.

Всё произошло в понедельник, 30 сентября, в столице Бурятии. В территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК) рассказали, что человек упал с высоты.Он получил серьёзные травмы. Мужчине на месте оказали необходимую помощь. После специалисты доставили его в одно из медучреждений для дальнейшего лечения.Всего в республике за последние сутки зафиксировали 6 ДТП с 9 пострадавшими. В итоге пять из них госпитализировали. Двое погибли. Кроме того, в Бурятии была одна угроза взрыва, которая обошлась без последствий.