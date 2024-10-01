В Улан-Удэ мужчина упал с высоты

Он получил серьёзные травмы
Всё произошло в понедельник, 30 сентября, в столице Бурятии. В территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК) рассказали, что человек упал с высоты.
Он получил серьёзные травмы. Мужчине на месте оказали необходимую помощь. После специалисты доставили его в одно из медучреждений для дальнейшего лечения.
Всего в республике за последние сутки зафиксировали 6 ДТП с 9 пострадавшими. В итоге пять из них госпитализировали. Двое погибли. Кроме того, в Бурятии была одна угроза взрыва, которая обошлась без последствий.
На минувшей неделе с высоты в Улан-Удэ упала
женщина. Случилось это в служебном помещении одного из торговых центров.
На этот раз там заразились не только животные, но и люди
Хозяйка дома вовремя выбралась на улицу
Он получил серьёзные травмы
Женщина стала жертвой стандартной схемы мошеннических действий
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Там у всех на глазах пролилась кровь
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