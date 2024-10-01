Жительница Забайкалья предстанет перед судом за убийство мужа

Супруги поссорились во время совместной пьянки
В Акшинском районе Забайкальского края предстанет перед судом 33-летняя жительница села Мангут. Она обвиняется в убийстве своего супруга.
По данным следствия, ночью 24 июля в селе Мангут женщина убила мужа, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
- В ходе ссоры, возникшей при совместном застолье, женщина несколько раз ударила супруга ножом в грудную клетку. От полученных ранений 36-летний мужчина скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
По делу были проведены судебные экспертизы. По ходатайству следствия обвиняемую заключили под стражу.
Недавно уголовное дело направили для рассмотрения в суд.
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