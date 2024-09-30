Экс-сотрудница ЗАГСа в Улан-Удэ получила «условку» за фиктивные браки

В Улан-Удэ вынесен приговор в отношении бывшей сотрудницы ЗАГС за регистрацию фиктивных браков. Она признана виновной в превышении должностных полномочий, получении взятки, а также внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.
В судебном заседании установлено, что в октября и ноябре 2022 года сотрудница зарегистрировала четыре фиктивных брака между гражданами России и иностранного государства. За свои незаконные действия она получала деньги.
В результате трое иностранцев получили разрешения на временное проживание, ещё один – вид на жительство в России.
- Советский районный суд Улан-Удэ назначил виновной 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с государственной регистрацией актов гражданского состояния, на срок 3 года и штрафом в размере десятикратной суммы взятки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Кроме того, инициировано расторжение фиктивных браков в судебном порядке.