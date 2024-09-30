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Экс-сотрудница ЗАГСа в Улан-Удэ получила «условку» за фиктивные браки

Экс-сотрудница ЗАГСа в Улан-Удэ получила «условку» за фиктивные браки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из молодожёнов в итоге получил вид на жительство в России

В Улан-Удэ вынесен приговор в отношении бывшей сотрудницы ЗАГС за регистрацию фиктивных браков. Она признана виновной в превышении должностных полномочий, получении взятки, а также внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.

В судебном заседании установлено, что в октября и ноябре 2022 года сотрудница зарегистрировала четыре фиктивных брака между гражданами России и иностранного государства. За свои незаконные действия она получала деньги.

В результате трое иностранцев получили разрешения на временное проживание, ещё один – вид на жительство в России.

- Советский районный суд Улан-Удэ назначил виновной 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с государственной регистрацией актов гражданского состояния, на срок 3 года и штрафом в размере десятикратной суммы взятки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Кроме того, инициировано расторжение фиктивных браков в судебном порядке.
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