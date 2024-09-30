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Улан-удэнец скачал приложение и потерял миллион рублей

Улан-удэнец скачал приложение и потерял миллион рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он поверил, что приложение нужно «для защиты денег»

Мошенники убедили пенсионера из Улан-Удэ скачать на телефон приложение, из-за которого со счета мужчины украли более миллиона рублей. Об этом случае рассказали в МВД по Бурятии.

Началось всё с того, что 62-летнему горожанину позвонил «сотрудник Пенсионного фонда». Злоумышленник сообщил: улан-удэнцу полтора года не начислялась пенсия и для корректного её начисления необходимо осуществить перерасчёт. Он уточнил дату и время явки в отделение ПФР. А для «подтверждения электронной очереди» попросил продиктовать коды из смс. Пенсионер поверил и выполнил просьбу.

После в мессенджере с ним связался псевдоработник портала госуслуг и уведомил, что личный кабинет горожанина взломан мошенниками. Он предупредил, что теперь на него выйдет «специалист Центробанка».

Позвонившая вскоре «сотрудница» поинтересовалась у пожилого мужчины, какие банковские счета у него есть. А затем «для предотвращения мошеннических действий» посоветовала установить на мобильный телефон защитное приложение.

Однако после его активации и входа (по указанию злоумышленников) в онлайн-банкинг экран на телефоне стал чёрным. Также появилась надпись «идёт проверка».

Пенсионер понял, что разговаривал с интернет-преступниками, которые, как выяснилось позднее, списали с его счетов более миллиона рублей.

Поверил «сотруднику Энергосбыта»

Похожий случай произошёл с 60-летним жителем столицы Бурятии. Для обмана аферисты использовали предлог замены электросчётчика.

26 сентября в мессенджере ему позвонил незнакомец. Он представился «сотрудником «Энергосбыта» и предложил мужчине, который раз планировать менять трёхфазный счёт, бесплатную установку.

Далее ситуация развивалась аналогично первой: мошенник отправил улан-удэнцу ссылку для скачивания приложения под названием «Энергосбыт», солгав, что сервис нужен в целях учёта потребляемой энергии и её оплаты. Однако после установки телефон горожанина заблокировался, экран стал тёмным. Было видно, как происходит дистанционное управление устройством, выполняется вход в онлайн-банкинг. Самостоятельно разблокировать гаджет владелец не смог.

Позднее он узнал о том, что злоумышленники оформили на его имя ранее одобренный банком кредит, средства которого перевели на различные банковские карты. Ущерб составил свыше 760 тысяч рублей.

- Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и сохранить денежные средства, откажитесь от скачивания по указке незнакомцев каких-либо программ. Сервис может содержать вирус или оказаться программой удаленного доступа, с помощью которой мошенники получат доступ к вашему личному кабинету в банковском мобильном приложении, - призывают в полиции.

мошенничество

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