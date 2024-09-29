В Бурятии после таинственного исчезновения подростка возбудили уголовное дело



Всех, у кого имеется любая информация о местонахождении подростка или сведения об обстоятельствах его исчезновения, просят позвонить в правоохранительные органы по телефонам 8 (30148) 21-2-04 (Хоринский межрайонный следственный отдел), 8-914-981-66-77, 8-924-772-12-28 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).





В Бурятии возбудили уголовное дело после загадочного исчезновения 16-летнего жителя кижингинского улуса Эдэрмэг. Ранее сообщалось, что 13 сентября он ушёл из дома. С тех пор о подростке ничего неизвестно.Мама обнаружила исчезновение сына, вернувшись из другого села, куда ездила по делам, рассказывали в МВД по РБ. Семья вместе с односельчанами приступила к поискам, однако они оказались безуспешными. На следующий день родственники обратились в правоохранительные органы.На розыск мальчика ориентировали личный состав отделения полиции. Сотрудники МВД, неравнодушные люди, педагоги школ и работники районной администрации прочёсывали окрестности улуса и побывали в Кижинге. По имеющимся данным , ребёнка видели у магазина в райцентре.Спустя полмесяца его так и не нашли. К ситуации подключились следователи. В СУ СКР по Бурятии отметили, что в рамках уголовного дела проводятся следственно-оперативные и поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетнего и выяснение обстоятельств его исчезновения.В ведомстве уточнили, что в тот день около 14:00, когда мама уехала в другое село по делам, мальчик оделся, ничего не сказав родственникам, покинул дом и ушёл в неизвестном направлении.В следкоме также обнародовали его приметы – азиатской внешности, среднего телосложения, на вид – 16-17 лет. Лицо смуглое, овальной формы, глаза карие, волосы короткие чёрные, рост – 170 сантиметров. На нём были шапка из флиса зелёного цвета, красна флисовая кофта с надписью «Россия», тёмно-синие спортивные штаны, серые носки и белые кроссовки.