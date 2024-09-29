В Бурятии потухли все лесные пожары

В республике нет ни одного огненного очага
В субботу, 28 сентября, в лесах Бурятии не зарегистрировали ни одного нового возгорания. К утру 29-го ликвидировали пожар в Северо-Байкальском районе на общей площади в 0,15 га.
К тушению привлекли 6 сотрудников авиалесоохраны, задействовать пришлось одну единицу лесопожарной техники, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Там напомнили: в Бурятии по-прежнему действует особый противопожарный режим. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах. Сообщать о возгораниях и задымлении жителей РБ просят на горячую линию по номеру 8 (3012) 20-44-44.
В республике нет ни одного огненного очага
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