В Бурятии перевернулась фура с кирпичами

ДТП произошло в субботу, 28 сентября, в пригородном Заиграевском районе. Как сообщает «Заиграево-инфо.24/7», между Улан-Удэ и посёлком Онохой перевернулась фура, гружёная кирпичами.Большегруз улетел в кювет. Известно, что при этом никто не пострадал. Розлива топлива не было.