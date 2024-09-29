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В Бурятии перевернулась фура с кирпичами

В Бурятии перевернулась фура с кирпичами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Она опрокинулась и улетела в кювет

ДТП произошло в субботу, 28 сентября, в пригородном Заиграевском районе. Как сообщает «Заиграево-инфо.24/7», между Улан-Удэ и посёлком Онохой перевернулась фура, гружёная кирпичами.

Большегруз улетел в кювет. Известно, что при этом никто не пострадал. Розлива топлива не было.
ДТП

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