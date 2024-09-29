В Бурятии перевернулась фура с кирпичами

Она опрокинулась и улетела в кювет
ДТП произошло в субботу, 28 сентября, в пригородном Заиграевском районе. Как сообщает «Заиграево-инфо.24/7», между Улан-Удэ и посёлком Онохой перевернулась фура, гружёная кирпичами.
Большегруз улетел в кювет. Известно, что при этом никто не пострадал. Розлива топлива не было.
В республике нет ни одного огненного очага
Она опрокинулась и улетела в кювет
Мужчина получил ожоги
Деньги взыскали судебные приставы
Пожар случился из-за короткого замыкания
Расследуется уголовное дело
Расследуется уголовное дело
Косолапых видели дважды
Он украл вещей почти на 100 тысяч
Труп находился в подсобном хозяйстве
Аферист убедил женщину отправить деньги на «специальный счёт»
На утро действует один лесной пожар
Они распространяли смертельно опасную «синтетику»
Его приговорили к восьми годам «строгача»
Столкнулись Mitsubishi Pajero и «Жигули»