В Бурятии очевидец эвакуировал мужчину из горящего дома





Во время пожара собственник дома находился внутри - его эвакуировал неравнодушный очевидец, заметивший дым.



Возгорание было локализовано в течение часа.



- В результате пожара мужчина 1982 года рождения получил ожоги верхней части тела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Причины пожара выясняются, на месте работает дознаватель МЧС России.



Днём 28 сентября в посёлке Татаурово Прибайкальского района Бурятии загорелся дом.