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В Бурятии очевидец эвакуировал мужчину из горящего дома

В Бурятии очевидец эвакуировал мужчину из горящего дома
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Мужчина получил ожоги

Днём 28 сентября в посёлке Татаурово Прибайкальского района Бурятии загорелся дом. 

Во время пожара собственник дома находился внутри - его эвакуировал неравнодушный очевидец, заметивший дым.

Возгорание было локализовано в течение часа.

- В результате пожара мужчина 1982 года рождения получил ожоги верхней части тела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Причины пожара выясняются, на месте работает дознаватель МЧС России.
пожар

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