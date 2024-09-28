В Бурятии очевидец эвакуировал мужчину из горящего дома

Днём 28 сентября в посёлке Татаурово Прибайкальского района Бурятии загорелся дом.
Во время пожара собственник дома находился внутри - его эвакуировал неравнодушный очевидец, заметивший дым.
Возгорание было локализовано в течение часа.
- В результате пожара мужчина 1982 года рождения получил ожоги верхней части тела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Причины пожара выясняются, на месте работает дознаватель МЧС России.
Возгорание было локализовано в течение часа.
- В результате пожара мужчина 1982 года рождения получил ожоги верхней части тела, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Причины пожара выясняются, на месте работает дознаватель МЧС России.