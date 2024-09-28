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Улан-удэнец выплатил 70 тысяч рублей за сломанную челюсть

Улан-удэнец выплатил 70 тысяч рублей за сломанную челюсть
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Деньги взыскали судебные приставы

Судебные приставы взыскали с улан-удэнца 70 тысяч рублей за сломанную челюсть.

Дебошир, находясь на придомовой территории, из неприязни два раза ударил кулаком мужчину по лицу. Последний получил открытый, двусторонний перелом нижней челюсти.

- По решению суда подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», с назначением наказания в виде компенсации морального вреда в пользу потерпевшего в размере 70 тысяч рублей, - сообщили пресс-службе управление ФССП России по Бурятии.

В результате принятых судебным приставом мер принудительного исполнения сумма материального ущерба была взыскана в полном объёме. Деньги перечислили взыскателю, исполнительное производство окончено.

судебные приставы

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