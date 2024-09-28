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Житель Бурятии сдал в ломбард инструменты друга, которые он ему одолжил

Житель Бурятии сдал в ломбард инструменты друга, которые он ему одолжил
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Расследуется уголовное дело

13 сентября в полицию обратилась 37-летняя жительница села Сотниково. Она рассказала, что в июле приятель мужа попросил у них строительные инструменты для использования в хозяйственных нуждах у себя в частном доме. Откликнувшись на просьбу, супруг передал ему перфоратор, бензопилу, электрорубанок и сварочный аппарат. Однако своего имущества мужчина больше не увидел. Каждый раз приятель обещал вернуть его, но обещание не выполнил.

Полицейские установили, что строительные инструменты 47-летний улан-удэнец заложил в ломбард — в течение недели, как они появились у него на руках. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды, а владельцу лгал о скором возврате имущества.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за корыстное преступление. Работает грузчиком.

Возбуждено уголовное дело за присвоение и растрату чужого имущества. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
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