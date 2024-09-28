На озере Байкал в Бурятии браконьеры выловили омуля на полтора миллиона













В Бурятии ОМОН территориального управления Росгвардии оказал содействие сотрудникам Северобайкальского линейного отдела полиции на транспорте в задержании омулёвых браконьеров. Рыбу в период нереста ловили в озере Байкал.- В ходе ночного рейда на акватории Байкала были обнаружены две рыбацкие лодки и задержаны четверо жителей Северо-Байкальского района, занимавшихся незаконным выловом биоресурсов. Правоохранители изъяли более 200 особей омуля, а также моторные лодки и сети длиной более 250 метров, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.По факту незаконного вылова водных биологических ресурсов возбуждено и расследуется уголовное дело. По предварительным данным, ущерб от незаконной добычи рыбы составил более полутора миллионов рублей.В Бурятии в рамках межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Нерест» сотрудники правоохранительных органов и ведомств выявляют и пресекают правонарушения, связанные с незаконной добычей водных биологических ресурсов.С 1 августа по 15 ноября проходит нерестовый период байкальского омуля, лов эндемика запрещён. Штраф за каждого пойманного в этот период омуля составляет 7280 рублей.