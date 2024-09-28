Косолапых видели дважды
В Кабанском районе Бурятии заметили медведей. Об этом сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7».
Крупного медведя видели 27 сентября в 22:57 в селе Танхой возле мусорных баков вблизи одноимённой гостиницы. В тот же день косолапого видели на АЗС села Танхой на улице Центральная.
Информацию о бурых хищниках передали в Бурприроднадзор и полицию.
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Расследуется уголовное дело
Расследуется уголовное дело
Косолапых видели дважды
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