В Кабанском районе Бурятии заметили медведей. Об этом сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7».Крупного медведя видели 27 сентября в 22:57 в селе Танхой возле мусорных баков вблизи одноимённой гостиницы. В тот же день косолапого видели на АЗС села Танхой на улице Центральная.Информацию о бурых хищниках передали в Бурприроднадзор и полицию.