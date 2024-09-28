Вышедший на свободу улан-удэнец пошёл на кражу

Жителя Улан-Удэ, обвиняемого в краже, заключили под стражу. Такое решение принял Советский районный суд, рассмотрев ходатайство следователя.По версии следствия, горожанин находился в гостях у знакомого, они вместе распивали спиртное. Затем он украдкой стащил у него сотовый телефон и личные вещи, причинив имущественный вред на общую сумму 95 000 рублей.Оказалось, мужчина ранее судим и лишь две недели назад вышел на свободу. Принимая это во внимание, суд решил, что подозреваемый может скрыться от следствия и суда, совершить преступление, воспрепятствовать расследованию уголовного дела, поэтому мужчину отправили за решётку.Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.