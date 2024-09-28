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Вышедший на свободу улан-удэнец пошёл на кражу

Вышедший на свободу улан-удэнец пошёл на кражу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он украл вещей почти на 100 тысяч

Жителя Улан-Удэ, обвиняемого в краже, заключили под стражу. Такое решение принял Советский районный суд, рассмотрев ходатайство следователя.

По версии следствия, горожанин находился в гостях у знакомого, они вместе распивали спиртное. Затем он украдкой стащил у него сотовый телефон и личные вещи, причинив имущественный вред на общую сумму 95 000 рублей.

Оказалось, мужчина ранее судим и лишь две недели назад вышел на свободу. Принимая это во внимание, суд решил, что подозреваемый может скрыться от следствия и суда, совершить преступление, воспрепятствовать расследованию уголовного дела, поэтому мужчину отправили за решётку.

Постановление вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.
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