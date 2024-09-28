В Бурятии сгорел автомобиль

Пожар случился из-за короткого замыкания
Ночью 27 сентября в селе Корсаково Кабанского района во дворе дома загорелся автомобиль Honda CR-V. На место происшествия тут же выехали пожарные.
В результате пожара выгорел салон автомобиля, сгорело подкапотное пространство, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания электрической проводки в двигательном отсеке.
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