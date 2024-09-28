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В Бурятии сгорел автомобиль

В Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар случился из-за короткого замыкания

Ночью 27 сентября в селе Корсаково Кабанского района во дворе дома загорелся автомобиль Honda CR-V. На место происшествия тут же выехали пожарные.

В результате пожара выгорел салон автомобиля, сгорело подкапотное пространство, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания электрической проводки в двигательном отсеке.

пожар

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