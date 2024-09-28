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В Бурятии нашли труп лисицы с бешенством

В Бурятии нашли труп лисицы с бешенством
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Труп находился в подсобном хозяйстве

В Кяхтинском районе Бурятии обнаружен очаг бешенства, сообщили в пресс-службе республиканского управления ветеринарии в пятницу, 27 сентября.

Труп лисицы обнаружили на территории личного подсобного хозяйства, который направили в ветеринарную лабораторию. По результатам анализов подтвердился диагноз бешенство.

Вскоре провели внеочередное заседания противоэпизоотической комиссии района. На заседании приняли решения: провести подворный обход, провести переучёт восприимчивых животных и обеспечить отсутствие собак на самовыгуле; Бурприроднадзору провести мероприятия по регулированию диких животных; районной больнице провести подворовой обход для выявления подозрительных в заболевании людей; ветеринарной службе провести вынужденную вакцинацию восприимчивых животных.

Бешенство — особо опасное вирусное заболевание, общее для человека и животных, поражающее центральную нервную систему и характеризующееся высокой летальностью.

К заболеванию восприимчивы домашние и дикие животные всех видов, а также человек. Источником вируса бешенства являются дикие и домашние животные. Разносят бешенство из региона в регион мигрирующие дикие звери, которые могут контактировать с домашними. Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства являются дикие животные (волки, лисы, еноты, песцы, хорьки и др.).

В управлении ветеринарии напомнили, что все домашние и сельскохозяйственные животные должны быть зарегистрированы в Государственной ветеринарной службе и ежегодно прививаться против бешенства, а выпас сельскохозяйственных животных должен осуществляться только под присмотром владельцев или пастуха без контакта с дикими животными.

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