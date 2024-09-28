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Жительница Бурятии перевела «следователю» миллион рублей

Жительница Бурятии перевела «следователю» миллион рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Аферист убедил женщину отправить деньги на «специальный счёт»

68-летняя жительнице Баргузинского района Бурятии лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам.

Женщине мессенджер поступило сообщение от имени директора одного из государственных бюджетных учреждений республики, с которой она знакома. В нём было указано, что с женщиной хочет переговорить сотрудник ФСБ.

Позже ей также через мессенджер ей позвонили, собеседник представился следователем и пояснил, что мошенники оформили на неё кредит и деньги перевели на территорию иностранного государства. Для блокировки их действий и сохранения сбережений необходимо перевести деньги на специальный банковский счёт. Для этого ей рекомендовали скачать программное приложение, к которому в последующем нужно подключить банковские карты.

При этом «сотрудник» запретил рассказывать об этих действиях кому-либо. Требования афериста сельчанка выполнила и перевела свои личные денежные средства в размере 1 млн рублей на счета мошенников.

С начала года жертвами интернет-преступников стал 2091 житель республики, в том числе 51 за последнюю неделю. Причинённый ущерб составил 496,7 млн рублей (+13 млн рублей за последнюю неделю), сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.


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