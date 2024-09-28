В Бурятии потушили четыре лесных пожара

За прошедшие сутки в республике произошло пять лесных пожаров. Они обнаружены в Баунтовском эвенкийском и Северо-Байкальском районах.Причиной возникновения пожаров в Баунтовском эвенкийском стала сухая гроза, в Северо-Байкальском районе очаг возник по вине людей.На утро 28 сентября ликвидировано четыре лесных пожара в Баунтовском эвенкийском районе, на общей площади 579 га. Действует один пожар в Северо-Байкальском районе, на площади 0,05 га., сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 6 сотрудников авиалесоохраны, задействована одна единица лесопожарной техники.