В Иркутской области браконьера приговорили к обязательным работам

Мужчина нанёс ущерб в 20 с лишним тысяч рублей
Жителя Усть-Кута приговорили к обязательным работам за незаконный вылов рыбы.
Браконьера задержали сотрудники Ленского ЛОП Братского ЛО МВД России на транспорте в мае на реке Лена. Он с помощью моторной лодки и рыболовных сетей незаконно выловил рыбу на сумму более 20 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ в объёме 200 часов.
Осуждённый полностью возместил причинённый ущерб, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Мужчину отправили за решётку
Ему предстоит раскошелиться на 300 тысяч рублей
Животных нашли на стоянке в соседнем районе
Жителей республики просят опознать покойника
Они придумали себе псевдонимы по мотиву известного испанского сериала
К возгоранию привело короткое замыкание
Пропавшего ребёнка вернули росгвардейцы
Ранее он уже был судим за имущественные преступления
ДТП произошло на улице Бархатной
Он выстрелил ему прямо в голову
Грузовик опрокинулся и встал на бок
Его тело обнаружили пожарные
Убитую девушку он растворил в бочке с кислотой (18+)
Учёные ИЗК СО РАН выезжали на место образования карстового провала в Нукутском районе
Он, будучи пьяным, врезался в автомобиль друга