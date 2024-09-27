В Иркутской области браконьера приговорили к обязательным работам

Жителя Усть-Кута приговорили к обязательным работам за незаконный вылов рыбы.Браконьера задержали сотрудники Ленского ЛОП Братского ЛО МВД России на транспорте в мае на реке Лена. Он с помощью моторной лодки и рыболовных сетей незаконно выловил рыбу на сумму более 20 тысяч рублей.Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ в объёме 200 часов.Осуждённый полностью возместил причинённый ущерб, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.