В Бурятии произошло неощутимое землетрясение

На этот раз в республике тряхнуло прибрежный район
В Бурятии зафиксировали новое сейсмособытие. Оно произошло в четверг, 26 сентября, в акватории Байкала – в точке с координатами 52.70° северной широты и 107.27° восточной долготы.
Случилось всё в 18:51 по местному времени. По данным официального сайта Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в селе Сухая в прибрежном Кабанском районе.
Энергетический класс землетрясения составил 10,1. В ближайших населённых пунктах точки не ощущались. А вот предыдущее сейсмособытие, которое зафиксировали в субботу, 21 сентября, многих наших земляков перепугало
не на шутку.
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