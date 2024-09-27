В Бурятии произошло неощутимое землетрясение







Энергетический класс землетрясения составил 10,1. В ближайших населённых пунктах точки не ощущались. А вот предыдущее сейсмособытие, которое зафиксировали в субботу, 21 сентября, многих наших земляков перепугало не на шутку.

В Бурятии зафиксировали новое сейсмособытие. Оно произошло в четверг, 26 сентября, в акватории Байкала – в точке с координатами 52.70° северной широты и 107.27° восточной долготы.Случилось всё в 18:51 по местному времени. По данным официального сайта Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в селе Сухая в прибрежном Кабанском районе.