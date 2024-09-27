27 сентября

26 сентября

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В Бурятии произошло неощутимое землетрясение

В Бурятии произошло неощутимое землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
На этот раз в республике тряхнуло прибрежный район

В Бурятии зафиксировали новое сейсмособытие. Оно произошло в четверг, 26 сентября, в акватории Байкала – в точке с координатами 52.70° северной широты и 107.27° восточной долготы.

Случилось всё в 18:51 по местному времени. По данным официального сайта Байкальского филиала единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в селе Сухая в прибрежном Кабанском районе. 

Энергетический класс землетрясения составил 10,1. В ближайших населённых пунктах точки не ощущались. А вот предыдущее сейсмособытие, которое зафиксировали в субботу, 21 сентября, многих наших земляков перепугало не на шутку. 
землетрясение

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