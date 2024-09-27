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Житель Бурятии угнал машину, чтобы доехать до дома

Житель Бурятии угнал машину, чтобы доехать до дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину отправили за решётку

В мае 2023 года житель Закаменского района Бурятии угнал припаркованный автомобиль. Он сел в чужой автомобиль, в замке зажигания которого остались ключи, и доехал до своего дома.

Закаменский районный суд квалифицировал его действия по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и приговорил к двум годам лишения свободы.

- Суд, с учётом личности подсудимого, который ранее неоднократно судим за совершение преступлений, признал К. виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в суде.

Приговор в законную силу пока не вступил.
угон

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