Житель Бурятии угнал машину, чтобы доехать до дома

В мае 2023 года житель Закаменского района Бурятии угнал припаркованный автомобиль. Он сел в чужой автомобиль, в замке зажигания которого остались ключи, и доехал до своего дома.Закаменский районный суд квалифицировал его действия по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и приговорил к двум годам лишения свободы.- Суд, с учётом личности подсудимого, который ранее неоднократно судим за совершение преступлений, признал К. виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в суде.Приговор в законную силу пока не вступил.