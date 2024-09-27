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Два забайкальца украли лошадей и гнали их 40 километров

Два забайкальца украли лошадей и гнали их 40 километров
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Животных нашли на стоянке в соседнем районе

В полицию Акшинского района Забайкальского края поступило сразу шесть сообщений от местных жителей о хищении лошадей. Животные паслись в районе Тохтор и Бытэв в двух разных табунах без пастухов.

Владельцы животных рассказали полицейским, что все лошади были стреножены для предотвращения самовольного ухода на дальние расстояния.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали конекрадов – двух жителей соседнего Кыринского района. Обоим по 40 лет.

- В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники прибыли на своих лошадях в село Тохтор Акшинского района с целью кражи коней. Дождавшись удобного момента, они отбили от табуна трёх лошадей и направились на свою животноводческую стоянку. По пути, в районе села Бытэв, они обнаружили ещё трёх стреноженных коней и, сняв с их ног стремена, похитили и их. Похищенных коней злоумышленники прогнали 40 километров, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

В настоящее время все шесть лошадей изъяты со стоянки и возвращены законным владельцам.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.
кража

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