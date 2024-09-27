В Бурятии военного по-крупному оштрафовали за лжесообщение о теракте

Ему предстоит раскошелиться на 300 тысяч рублей
Перед Кяхтинским гарнизонным военным судом предстал военнослужащий из Бурятии. Против него возбудили уголовное дело за ложное сообщение о теракте.
Как выяснилось, пьяный мужчина из хулиганских побуждений позвонил в отдел полиции по Кяхтинскому району и сообщил о якобы готовящемся им террористическом акте.
В итоге военного признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа размером в 300 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу, сообщили в официальном telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.
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