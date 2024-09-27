В Бурятии военного по-крупному оштрафовали за лжесообщение о теракте

Перед Кяхтинским гарнизонным военным судом предстал военнослужащий из Бурятии. Против него возбудили уголовное дело за ложное сообщение о теракте.Как выяснилось, пьяный мужчина из хулиганских побуждений позвонил в отдел полиции по Кяхтинскому району и сообщил о якобы готовящемся им террористическом акте.В итоге военного признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа размером в 300 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу, сообщили в официальном telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.