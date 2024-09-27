27 сентября

26 сентября

Популярное

Группу наркодельцов будут судить за сбыт веществ в Улан-Удэ и Иркутске

Группу наркодельцов будут судить за сбыт веществ в Улан-Удэ и Иркутске
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Они придумали себе псевдонимы по мотиву известного испанского сериала

Иркутской полицией завершено расследование уголовного дела пяти участников группы наркодельцов. Они обвиняются в изготовлении и сбыте запрещённых веществ в Иркутске и Улан-Удэ. Подробности дела раскрыли в ГУ МВД России по Иркутской области и областной прокуратуре.

По данным следствия, группу организовал 36-летний владелец интернет-магазина. В криминальный бизнес была вовлечена его супруга, которая являлась оператором онлайн-площадки, а также друг – изготовитель наркотиков. В 2023 году лидер также нанял двух молодых людей 22 и 20 лет для работы закладчиками.

Наркодельцы обращались друг к другу по псевдонимам, называя себя городами. К примеру, у руководителя преступной группы была кличка Денвер. Отметим, таким способом конспирации пользовались герои популярного испанского криминального телесериала «Бумажный дом» (18+).







Подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков создали в доме организатора и его супруги в посёлке Маркова под Иркутском. Для неё закупили специальные вещества, прекурсоры и оборудование.

Во время обысков полицейские изъяли оборудование для производства «синтетики», реагенты и средства химической защиты. В местах проживания остальных соучастников обнаружили 130 тысяч рублей, а также почти килограмм запрещённого вещества, больше 10 кустов конопли, свыше 20 килограммов прекурсоров, гашиш, сырьё и различные приспособления.

Как выяснилось, приготовленные синтетические вещества закладчики распространяли в Иркутске и Улан-Удэ бесконтактным способом.

Вознаграждение продавец получал в цифровой валюте, которую впоследствии легализовывал с помощью ряда финансовых операций.

В отношении организатора, его супруги и другого участника группы уголовные дела ранее направлены в суд, а в отношении остальных соучастников расследование пока ещё не завершено.

Иркутская область Иркутск наркотики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Два забайкальца украли лошадей и гнали их 40 километров
Два забайкальца украли лошадей и гнали их 40 километров
Происшествия, 27.09.2024
Животных нашли на стоянке в соседнем районе
В реке в районе Бурятии выловили труп
В реке в районе Бурятии выловили труп
Происшествия, 27.09.2024
Жителей республики просят опознать покойника
Группу наркодельцов будут судить за сбыт веществ в Улан-Удэ и Иркутске
Группу наркодельцов будут судить за сбыт веществ в Улан-Удэ и Иркутске
Происшествия, 27.09.2024
Они придумали себе псевдонимы по мотиву известного испанского сериала
В районе Бурятии под покровом ночи вспыхнула иномарка
В районе Бурятии под покровом ночи вспыхнула иномарка
Происшествия, 27.09.2024
К возгоранию привело короткое замыкание
В Улан-Удэ убежавшую из дома девочку нашли в гостинице
В Улан-Удэ убежавшую из дома девочку нашли в гостинице
Происшествия, 27.09.2024
Пропавшего ребёнка вернули росгвардейцы
Читинец получил два года «строгача» за хищение телефона в баре
Читинец получил два года «строгача» за хищение телефона в баре
Происшествия, 27.09.2024
Ранее он уже был судим за имущественные преступления
На пожаре в Чите погиб 60-летний мужчина
На пожаре в Чите погиб 60-летний мужчина
Происшествия, 27.09.2024
Его тело обнаружили пожарные 
Уроженец Бурятии расчленил в Петербурге свою возлюбленную
Уроженец Бурятии расчленил в Петербурге свою возлюбленную
Происшествия, 26.09.2024
Убитую девушку он растворил в бочке с кислотой (18+)

В Усть-Ордынском округе учёные изучали провал, куда провалился комбайн
В Усть-Ордынском округе учёные изучали провал, куда провалился комбайн
Происшествия, 26.09.2024
Учёные ИЗК СО РАН выезжали на место образования карстового провала в Нукутском районе
В Забайкалье виновнику смертельного ДТП дали шесть лет колонии
В Забайкалье виновнику смертельного ДТП дали шесть лет колонии
Происшествия, 26.09.2024
Он, будучи пьяным, врезался в автомобиль друга

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^