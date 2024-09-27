Группу наркодельцов будут судить за сбыт веществ в Улан-Удэ и Иркутске





























Иркутской полицией завершено расследование уголовного дела пяти участников группы наркодельцов. Они обвиняются в изготовлении и сбыте запрещённых веществ в Иркутске и Улан-Удэ. Подробности дела раскрыли в ГУ МВД России по Иркутской области и областной прокуратуре.По данным следствия, группу организовал 36-летний владелец интернет-магазина. В криминальный бизнес была вовлечена его супруга, которая являлась оператором онлайн-площадки, а также друг – изготовитель наркотиков. В 2023 году лидер также нанял двух молодых людей 22 и 20 лет для работы закладчиками.Наркодельцы обращались друг к другу по псевдонимам, называя себя городами. К примеру, у руководителя преступной группы была кличка Денвер. Отметим, таким способом конспирации пользовались герои популярного испанского криминального телесериала «Бумажный дом»Подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков создали в доме организатора и его супруги в посёлке Маркова под Иркутском. Для неё закупили специальные вещества, прекурсоры и оборудование.Во время обысков полицейские изъяли оборудование для производства «синтетики», реагенты и средства химической защиты. В местах проживания остальных соучастников обнаружили 130 тысяч рублей, а также почти килограмм запрещённого вещества, больше 10 кустов конопли, свыше 20 килограммов прекурсоров, гашиш, сырьё и различные приспособления.Как выяснилось, приготовленные синтетические вещества закладчики распространяли в Иркутске и Улан-Удэ бесконтактным способом.Вознаграждение продавец получал в цифровой валюте, которую впоследствии легализовывал с помощью ряда финансовых операций.В отношении организатора, его супруги и другого участника группы уголовные дела ранее направлены в суд, а в отношении остальных соучастников расследование пока ещё не завершено.