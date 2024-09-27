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В реке в районе Бурятии выловили труп

В реке в районе Бурятии выловили труп
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителей республики просят опознать покойника

Всё произошло в Бичурском районе. В прошлую среду, 25 сентября, в протоке реки Хилок обнаружили тело человека. Его нашли примерно в 6 километрах к северо-западу от села Малый Куналей, сообщает «Бичура-инфо.24/7».

Жителей республики просят опознать покойного. Его приметы обнародовали в Кяхтинском межрайонном следственном отделе (МСО) СКР по Бурятии. Это мужчина азиатской внешности и упитанного телосложения. Возраст – от 30 до 50 лет.
 
Известно, что на груди в области правого и левого плеча у него имеются татуировки в виде восьмиконечных звезд. На животе слева – ещё одна, серафим с арфой, справа – тоже серафим, с луком и стрелой. На правой ноге в области голеностопного сустава с внутренней стороны – наколка в виде черепа с фуражкой. Зубы на верхней челюсти отсутствуют.

На мужчине была тёмно-синяя футболка, синяя ветровка, тёмные штаны и коричневые сандалии. Всех, у кого есть какая-либо информация о его личности, просят сообщить об этом по телефону 8-924-60-93-682 или 8 (3013) 341-949.
смерть утопление Бичурский район

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