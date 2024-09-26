Подросток, которого искали в Улан-Удэ, отдыхал с друзьями

С юношей всё в порядке
В Улан-Удэ нашли пропавшего 17-летнего подростка. В пресс-службе МВД по Бурятии 26 сентября сообщили, что с ним всё в порядке.
Подросток ушёл из дома в СНТ «Коммунальник» 23 сентября около 15:00. С того времени о нём ничего не было известно. Спустя три дня парень нашёлся.
По его словам, всё это время находился в городе с друзьями.
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