Подросток, которого искали в Улан-Удэ, отдыхал с друзьями

В Улан-Удэ нашли пропавшего 17-летнего подростка. В пресс-службе МВД по Бурятии 26 сентября сообщили, что с ним всё в порядке.Подросток ушёл из дома в СНТ «Коммунальник» 23 сентября около 15:00. С того времени о нём ничего не было известно. Спустя три дня парень нашёлся.По его словам, всё это время находился в городе с друзьями.