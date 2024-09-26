В Иркутске троих подростков задержали за теракт на железной дороге

Их заключили под стражу
Трое подростков в Иркутске задержаны по подозрению в поджоге железнодорожного объекта. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ), сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
По данным следствия, 17 сентября трое подростков за обещанные заказчиком преступления деньги подожгли релейный шкаф на перегоне «станция Иркутск-пассажирский – остановочный пункт Академическая» Восточно-Сибирской железной дороги. Оборудование уничтожено огнём.
Юные поджигатели задержаны и заключены под стражу, расследование продолжается.
Оперативным сопровождением по делу занимаются сотрудники ФСБ и транспортной полиции.
Их заключили под стражу
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