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В Иркутске троих подростков задержали за теракт на железной дороге

В Иркутске троих подростков задержали за теракт на железной дороге
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Их заключили под стражу

Трое подростков в Иркутске задержаны по подозрению в поджоге железнодорожного объекта. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ), сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данным следствия, 17 сентября трое подростков за обещанные заказчиком преступления деньги подожгли релейный шкаф на перегоне «станция Иркутск-пассажирский – остановочный пункт Академическая» Восточно-Сибирской железной дороги. Оборудование уничтожено огнём.

Юные поджигатели задержаны и заключены под стражу, расследование продолжается.

Оперативным сопровождением по делу занимаются сотрудники ФСБ и транспортной полиции.

теракт железная дорога

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