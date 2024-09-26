Улан-удэнка украла телефон у спящего охранника

Кража произошла рано утром
Октябрьский районный суд признал ранее судимую жительницу Улан-Удэ виновной в краже.
Всё произошло в шесть часов утра в служебном помещении охраны подземной автостоянки. Горожанка стащила у спящего охранника телефон и сбежала.
Во время судебного разбирательства женщина свою вину полностью признала, раскаялась в содеянном. Ей назначили 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.
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Кража произошла рано утром
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