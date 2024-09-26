В Забайкалье целый город оставался без электричества

Утром 25 сентября в Могоче Забайкальского края произошло аварийное отключение электричества. Без света остался буквально весь город.Электроснабжение восстановили спустя несколько часов, в 11 утра. По данным министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья, причиной послужил локальный сбой на центре питания 220 кВ. Сейчас подстанция работает в штатном режиме.Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии в районном центре. На место выезжал Могочинский межрайонный прокурор Андрей Быков.- В ходе проверки представители прокуратуры оценят обстоятельства и причины произошедшего аварийного отключения электроэнергии, своевременность и полноту принятых мер по предупреждению подобных ситуаций, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования, направленные на их устранение, а также на привлечение виновных лиц к ответственности.