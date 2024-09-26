26 сентября

25 сентября

Популярное

В Забайкалье целый город оставался без электричества

В Забайкалье целый город оставался без электричества
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители оставались без света несколько часов

Утром 25 сентября в Могоче Забайкальского края произошло аварийное отключение электричества. Без света остался буквально весь город.

Электроснабжение восстановили спустя несколько часов, в 11 утра. По данным министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья, причиной послужил локальный сбой на центре питания 220 кВ. Сейчас подстанция работает в штатном режиме.

Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии в районном центре. На место выезжал Могочинский межрайонный прокурор Андрей Быков.

- В ходе проверки представители прокуратуры оценят обстоятельства и причины произошедшего аварийного отключения электроэнергии, своевременность и полноту принятых мер по предупреждению подобных ситуаций, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования, направленные на их устранение, а также на привлечение виновных лиц к ответственности.

отключение света

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье целый город оставался без электричества
В Забайкалье целый город оставался без электричества
Происшествия, 26.09.2024
Жители оставались без света несколько часов
Гостя свадьбы в Братске задержали за осквернение Мемориала Славы
Происшествия, 26.09.2024
Компания устроила пляски под громкую национальную музыку со свистом у Вечного огня
Улан-удэнец воровал дорогой кофе
Улан-удэнец воровал дорогой кофе
Происшествия, 26.09.2024
Подозреваемого задержали росгвардейцы
В Улан-Удэ выросло число краж, совершённых несовершеннолетними
В Улан-Удэ выросло число краж, совершённых несовершеннолетними
Происшествия, 25.09.2024
Часто нарушителями становятся дети из материально обеспеченных семей
В Улан-Удэ вблизи остановки задержали мужчину с пакетом конопли
В Улан-Удэ вблизи остановки задержали мужчину с пакетом конопли
Происшествия, 25.09.2024
Он дважды привлекался к ответственности за наркопреступления
В Бурятии вахтовик обокрал дорожника
В Бурятии вахтовик обокрал дорожника
Происшествия, 25.09.2024
После содеянного он уехал домой, в Иркутскую область
В Иркутской области в съехавшем в реку автомобиле нашли тело женщины
В Иркутской области в съехавшем в реку автомобиле нашли тело женщины
Происшествия, 25.09.2024
Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^