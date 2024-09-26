В Иркутской области пресекли канал сбыта мускуса кабарги в Корею





Сотрудники Сибирской оперативной и Иркутской таможни пресекли попытку вывоза мускуса (струи) кабарги в Корею. Задержана готовая к незаконному вывозу партия ценных дериватов на сумму более 4 млн рублей.- В рамках совместных оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками Управления ФСБ России по Иркутской области, Сибирской оперативной, Иркутской и Бурятской таможен установлено, что нелегальные поставки наладили участники организованной преступной группы, в состав которой входили директор и сотрудница общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Иркутской области, а также другие лица, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Для легализации приобретения желез кабарги на внутреннем рынке и получения разрешения в Росприроднадзоре подозреваемые использовали фиктивные договоры купли-продажи, в том числе с уже умершими людьми. Согласно внешнеторговому контракту, контрабандисты планировали экспортировать мускус кабарги на сумму более 50 млн рублей.В отношении участников схемы Иркутской таможней возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важного товара» и по ч.1 ст. 30, ч.3 ст. 226.1 УК РФ «Приготовление к контрабанде». Материалы дел переданы в следственную часть Следственного отдела Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.