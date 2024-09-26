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В Улан-Удэ любитель «травки» попросил не отправлять его за решётку

В Улан-Удэ любитель «травки» попросил не отправлять его за решётку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
И его не стали лишать свободы

Житель Улан-Удэ для личного употребления приобрёл наркотическое средство – каннабис в крупном размере.

В судебном заседании горожанин полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, просил не лишать его свободы.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства, такие как наличие на иждивении ребёнка, положительные характеристики, оказание помощи больной престарелой матери, неудовлетворительное состояние здоровья самого подсудимого – инвалидность 3 группы, наличие благодарности, привлечение к уголовной ответственности впервые и т.д.

Мужчину в итоге приговорили к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в Октябрьском районном суде.

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