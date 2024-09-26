В Улан-Удэ любитель «травки» попросил не отправлять его за решётку

И его не стали лишать свободы
Житель Улан-Удэ для личного употребления приобрёл наркотическое средство – каннабис в крупном размере.
В судебном заседании горожанин полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, просил не лишать его свободы.
При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства, такие как наличие на иждивении ребёнка, положительные характеристики, оказание помощи больной престарелой матери, неудовлетворительное состояние здоровья самого подсудимого – инвалидность 3 группы, наличие благодарности, привлечение к уголовной ответственности впервые и т.д.
Мужчину в итоге приговорили к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в Октябрьском районном суде.
Задержана готовая к вывозу партия дериватов
И его не стали лишать свободы
Ему предложили подзаработать на инвестициях
За мальчика вступились прохожие
Компания устроила пляски под громкую национальную музыку со свистом у Вечного огня
Так, пьяная женщина предлагала 40 тысяч рублей
Подозреваемого задержали росгвардейцы
Часто нарушителями становятся дети из материально обеспеченных семей
Он дважды привлекался к ответственности за наркопреступления
После содеянного он уехал домой, в Иркутскую область
Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии
Он обеспечивал заключённому послабления
Он брал деньги за товары, которые поставлять и не собирался
Проводится процессуальная проверка
Драка произошла «по пьяной лавочке»