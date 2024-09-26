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Машинист бульдозера из Забайкалья перевёл мошенникам почти 4 млн рублей

Машинист бульдозера из Забайкалья перевёл мошенникам почти 4 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему предложили подзаработать на инвестициях

Житель Читинского района Забайкальского края, работающий машинистом бульдозера, на протяжении трёх месяцев вносил свои деньги на лжеброкерскую площадку. Всего он потерял почти четыре млн рублей.

В мае мужчине позвонили неизвестные и предложили заработать на торговле акциями. Он скачал приложение и вносил деньги по номеру телефона неизвестному, который представился его личным консультантом. Сначала он дважды перевёл по 100 тысяч рублей. Затем аферисты настояли на оформлении кредита и внесении большей суммы «для стремительного получения дохода».

- В итоге потерпевший оформил два кредита и занял денежные средства у знакомых, а когда захотел получить обратно свои деньги и якобы заработанные, злоумышленники потребовали оплату страховки. Потеряв 3 млн 750 тысяч рублей, забайкалец понял, что стал жертвой кибермошенников и обратился в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

В УМВД отметили, что мужчина даже не смог вспомнить, в какую именно отрасль он инвестировал.


мошенничество

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