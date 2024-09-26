Машинист бульдозера из Забайкалья перевёл мошенникам почти 4 млн рублей

Житель Читинского района Забайкальского края, работающий машинистом бульдозера, на протяжении трёх месяцев вносил свои деньги на лжеброкерскую площадку. Всего он потерял почти четыре млн рублей.В мае мужчине позвонили неизвестные и предложили заработать на торговле акциями. Он скачал приложение и вносил деньги по номеру телефона неизвестному, который представился его личным консультантом. Сначала он дважды перевёл по 100 тысяч рублей. Затем аферисты настояли на оформлении кредита и внесении большей суммы «для стремительного получения дохода».- В итоге потерпевший оформил два кредита и занял денежные средства у знакомых, а когда захотел получить обратно свои деньги и якобы заработанные, злоумышленники потребовали оплату страховки. Потеряв 3 млн 750 тысяч рублей, забайкалец понял, что стал жертвой кибермошенников и обратился в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.В УМВД отметили, что мужчина даже не смог вспомнить, в какую именно отрасль он инвестировал.