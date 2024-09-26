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В Бурятии большая собака на самовыгуле набросилась на ребёнка

В Бурятии большая собака на самовыгуле набросилась на ребёнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За мальчика вступились прохожие

В Баргузинском районе Бурятии домашняя собака, отпущенная на самовыгул, набросилась на ребёнка. Об этом случае рассказали в Telegram-канале «Типичный Усть-Баргузин».

- Сегодня в 8:00 на улице Строительная на моего семилетнего ребёнка набросились собака! Если бы не люди с остановки «Лыжная база», то закусала бы… Собака большая, - рассказала мама ребёнка.

По её словам, она ездила к дому, где живёт агрессивная собака, но оттуда никто не вышел. Через соцсети женщина обратилась к владельцу животного и призвала следить за собакой.

- Почему ваша псина вечно на самовыгуле? Не можете содержать такую собаку, усыпите! Почему от вашей безответственности должны страдать люди, дети маленькие? – возмутилась сельчанка.

Отметим, в Бурятии за нарушение требований к содержанию и выгулу домашних животных грозит штраф:

- для граждан - от трёх тысяч до пяти тысяч рублей;
- для должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;
- для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
собаки

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