В Бурятии большая собака на самовыгуле набросилась на ребёнка

В Баргузинском районе Бурятии домашняя собака, отпущенная на самовыгул, набросилась на ребёнка. Об этом случае рассказали в Telegram-канале «Типичный Усть-Баргузин».- Сегодня в 8:00 на улице Строительная на моего семилетнего ребёнка набросились собака! Если бы не люди с остановки «Лыжная база», то закусала бы… Собака большая, - рассказала мама ребёнка.По её словам, она ездила к дому, где живёт агрессивная собака, но оттуда никто не вышел. Через соцсети женщина обратилась к владельцу животного и призвала следить за собакой.- Почему ваша псина вечно на самовыгуле? Не можете содержать такую собаку, усыпите! Почему от вашей безответственности должны страдать люди, дети маленькие? – возмутилась сельчанка.Отметим, в Бурятии за нарушение требований к содержанию и выгулу домашних животных грозит штраф:- для граждан - от трёх тысяч до пяти тысяч рублей;- для должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;- для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.