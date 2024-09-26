Гостя свадьбы в Братске задержали за осквернение Мемориала Славы

Следователи возбудили уголовное дело о вандализме и публичном осквернении символов воинской славы после происшествия в Братске.По данным следствия, 24 сентября свадебный кортеж остановился для фотографирования возле Мемориала Славы. Один из гостей торжества забрался на сам памятник, возведённый к 30-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.- Мужчина снимал все происходящее на свой мобильный телефон, а молодожёны и остальные гости свистели, кричали и танцевали под громкую национальную музыку у основания памятника, вблизи Вечного огня, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.Забравшегося на памятник гостя свадьбы задержали и допросили. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других людей из компании.Следователи также выясняют, правомерно ли пребывание в России этих нарушителей порядка.