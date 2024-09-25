Улан-удэнка, забившая до смерти подругу, получила 10 лет колонии

Неоднократно судимая 33-летняя жительница Улан-Удэ, избившая до смерти подругу, предстала перед судом.- Судом установлено, что в мае 2024 года женщина распивала спиртное со своими знакомыми. Во время застолья возникла ссора с одной из приятельниц. Виновная нанесла ей несколько ударов кулаком по голове. Вечером из-за незначительного повода она вновь ударила потерпевшую, которая в последующем скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ).Советский районный суд приговорил виновную к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворён гражданский иск матери погибшей о взыскании морального вреда в размере 2 млн рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.