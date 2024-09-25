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В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в подъезд дома

В Улан-Удэ пьяный водитель врезался в подъезд дома
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Необычное ДТП произошло этой ночью

Сегодня ночью в Улан-Удэ 64-летний водитель автомобиля Toyota Wish въехал в подъезд жилого дома на улице Батожабая. Он протаранил крыльцо подъезда, снеся бетонную плиту.

На место происшествия прибыл экипаж отдельного специализированного батальона ДПС. Сотрудники установили, что водитель был пьян.

- Установлено, что 64-летний водитель Toyota Wish, будучи нетрезвым, не справился с управлением и совершил наезд на крыльцо подъезда. Результат его освидетельствования показал 0,93 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В отношении нарушителя составлен административный материал по статье 12.8 КоАП РФ «Управление автомобилем, находящимся в состоянии опьянения». Машину отправили штрафстоянку.

Сам водитель не пострадал. В МВД отметили, что мужчина живёт в соседнем доме.

ДТП алкогольное опьянение

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