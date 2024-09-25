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В Бурятии из-за избиения школьников возбудили уголовное дело

В Бурятии из-за избиения школьников возбудили уголовное дело
Происшествия, 
Издевательствами над детьми заинтересовался главный следователь России

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения школьников в Еравнинском районе. Накануне в местном паблике «Весь Улан-Удэ» рассказали, что детей прямо по голове били старшеклассники, снимавшие всё на камеру.

Позже стало известно, что среди нападавших были и студенты колледжа. Злоумышленникам – от 15 до 17 лет. Как стало известно «Байкал-Daily», в следкоме уже завели дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство, совершённое группой лиц»).

Быстрыкин поручил руководителю СУ СКР по Бурятии предоставить отчёт об установленных обстоятельствах. В зависимости от них и результатов судебно-медицинских экспертиз квалификация потом может измениться – она предварительная.

В группе «Еравна-инфо.24/7» ранее сообщили, что нападавшие на учёте в ПДН не состоят. На них составили протоколы по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»), а родителям придётся ответить по другой – 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»). В районном управлении образования оценку действиями старшеклассников пообещали дать после служебной проверки. Все материалы должны передать в комиссию по делам несовершеннолетних.

По данным МВД по Бурятии, избиение произошло в период с 18 по 20 сентября. В полицию 23-го числа обратилась мать одного из пострадавших, которая увидела видео в соцсетях. 
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