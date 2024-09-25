В Бурятии из-за избиения школьников возбудили уголовное дело

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения школьников в Еравнинском районе. Накануне в местном паблике «Весь Улан-Удэ» рассказали, что детей прямо по голове били старшеклассники, снимавшие всё на камеру.
Позже стало известно, что среди нападавших были и студенты колледжа. Злоумышленникам – от 15 до 17 лет. Как стало известно «Байкал-Daily», в следкоме уже завели дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство, совершённое группой лиц»).
Быстрыкин поручил руководителю СУ СКР по Бурятии предоставить отчёт об установленных обстоятельствах. В зависимости от них и результатов судебно-медицинских экспертиз квалификация потом может измениться – она предварительная.
В группе «Еравна-инфо.24/7» ранее сообщили, что нападавшие на учёте в ПДН не состоят. На них составили протоколы по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»), а родителям придётся ответить по другой – 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»). В районном управлении образования оценку действиями старшеклассников пообещали дать после служебной проверки. Все материалы должны передать в комиссию по делам несовершеннолетних.
По данным МВД по Бурятии, избиение произошло в период с 18 по 20 сентября. В полицию 23-го числа обратилась мать одного из пострадавших, которая увидела видео в соцсетях.