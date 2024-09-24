В Бурятии автомобилист сбил ребёнка на велосипеде

ДТП произошло в Онохое
Накануне, 23 сентября, в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии в ДТП пострадал 12-летний мальчик, ехавший на велосипеде.
- Около 17 часов 36-летний водитель автомобиля Toyota FunCargo совершил наезд на 12-летнего велосипедиста, следовавшего по краю проезжей части в попутном направлении, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Мальчика с травмами доставили в медицинское учреждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера пожилой водитель во дворе дома в Улан-Удэ наехал на женщину и уехал с места
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