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Дроппер из Уфы вернёт деньги жительнице Забайкалья

Дроппер из Уфы вернёт деньги жительнице Забайкалья
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Иск подала прокуратура

Пенсионерке из Улетовского района Забайкальского края должны вернуть деньги, которые она ранее перевела телефонным мошенникам. В этом ей помогла районная прокуратура.

Установлено, что мошенники обманули пожилую женщину под предлогом инвестирования с получением высоких дивидендов. В ходе расследования был установлен банковский счёт, на который потерпевшая перевела более 300 тысяч рублей. Счёт принадлежит жителю Башкирии, который был так называемым дроппером (помощником мошенников).

- Учитывая отсутствие правовых оснований получения денежных средств от потерпевшей, поступивших на счёт дроппера, прокуратура обратилась в Демский районный суд Уфы Республики Башкортостан с иском о взыскании с владельца счета в пользу пенсионерки всей перечисленной суммы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Суд удовлетворил исковые требования. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое его исполнение.
мошенничество

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