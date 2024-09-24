Дроппер из Уфы вернёт деньги жительнице Забайкалья

Пенсионерке из Улетовского района Забайкальского края должны вернуть деньги, которые она ранее перевела телефонным мошенникам. В этом ей помогла районная прокуратура.Установлено, что мошенники обманули пожилую женщину под предлогом инвестирования с получением высоких дивидендов. В ходе расследования был установлен банковский счёт, на который потерпевшая перевела более 300 тысяч рублей. Счёт принадлежит жителю Башкирии, который был так называемым дроппером (помощником мошенников).- Учитывая отсутствие правовых оснований получения денежных средств от потерпевшей, поступивших на счёт дроппера, прокуратура обратилась в Демский районный суд Уфы Республики Башкортостан с иском о взыскании с владельца счета в пользу пенсионерки всей перечисленной суммы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.Суд удовлетворил исковые требования. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое его исполнение.