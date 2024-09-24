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В Бурятии осудили забайкальца, устроившего смертельное ДТП

В Бурятии осудили забайкальца, устроившего смертельное ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодого водителя отправили в колонию-поселение

Баунтовский районный суд в Бурятии приговорил к трём годам лишения свободы жителя Забайкальского края, устроившего смертельное ДТП.

Как сообщал «Байкал-Daily», автоавария произошла в сентябре 2022 года. Компания из трёх человек ехала из Забайкальского края на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер» на рыбалку в Баунтовский район. За рулём находился молодой человек 2001 года рождения, на тот момент ему был 21 год, стаж его вождения составлял менее двух лет.

На 54 км автодороги Романовка – Багдарин водитель, применив торможение на гравийном дорожном покрытии, потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Тойотой Ипсум».

От полученных травм 38-летний водитель «Тойоты Ипсум», местный житель, скончался. Также один из пассажиров внедорожника получил тяжёлые травмы.

Суд признал виновника автоаварии виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

- Баунтовский районный суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ДТП смерть

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