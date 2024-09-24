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В торговом центре в Улан-Удэ женщина упала с высоты

В торговом центре в Улан-Удэ женщина упала с высоты
Происшествия,  Фото:ТЦМК Бурятии
Её доставили в больницу

В одном из торговых центров в Улан-Удэ женщина упала с высоты. О несчастном случае сообщили в Территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК) Бурятии.

Известно, что инцидент произошёл накануне, 23 сентября.

- Вчера в одном из торговых центров в служебном помещении произошло происшествие – падение с высоты. В результате пострадала женщина. На происшествия выехала бригада экстренного реагирования, на месте была оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшая была эвакуирована в медицинское учреждение для дальнейшего лечения, - сообщили в ТЦМК.

Подробности несчастного случая пока не раскрываются.

Медики призвали соблюдать правила техники безопасности на рабочих местах.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 16-летний пьяный подросток получил травмы, упав с высоты в подземном переходе.
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