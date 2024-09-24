В торговом центре в Улан-Удэ женщина упала с высоты

В одном из торговых центров в Улан-Удэ женщина упала с высоты. О несчастном случае сообщили в Территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК) Бурятии.
Известно, что инцидент произошёл накануне, 23 сентября.
- Вчера в одном из торговых центров в служебном помещении произошло происшествие – падение с высоты. В результате пострадала женщина. На происшествия выехала бригада экстренного реагирования, на месте была оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшая была эвакуирована в медицинское учреждение для дальнейшего лечения, - сообщили в ТЦМК.
Подробности несчастного случая пока не раскрываются.
Медики призвали соблюдать правила техники безопасности на рабочих местах.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 16-летний пьяный подросток получил травмы, упав с высоты в подземном переходе.