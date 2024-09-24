Читинец угнал и разбил Toyota Prius приятеля и сделал вид, что он не при чём

22 сентября в полицию Читы обратился 51-летний местный житель с заявлением о том, что ночью неизвестные угнали Toyota Prius.Как выяснилось, мужчина приехал на застолье в гости к знакомому. Автомобиль он припарковал возле дома. Утром же обнаружил, что иномарки на месте нет.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Угонщиком оказался 40-летний мужчина, в гости к которому и приехал потерпевший.Выяснилось, что ночью, когда хозяин автомобиля уснул, его приятель взял ключи от зажигания и решил съездить на его машине в соседний район. По пути он не справился с управлением и врезался в высокий бордюр, повредив кузов автомобиля. После бросил машину и вернулся обратно.- Утром, когда владелец иномарки обнаружил пропажу, злоумышленник сделал вид, что ничего не знает о произошедшем инциденте, - рассказали в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Автомобиль изъят в технически неисправном состоянии.