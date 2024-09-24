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Читинец угнал и разбил Toyota Prius приятеля и сделал вид, что он не при чём

Читинец угнал и разбил Toyota Prius приятеля и сделал вид, что он не при чём
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Угонщик решил съездить в соседний район

22 сентября в полицию Читы обратился 51-летний местный житель с заявлением о том, что ночью неизвестные угнали Toyota Prius.

Как выяснилось, мужчина приехал на застолье в гости к знакомому. Автомобиль он припарковал возле дома. Утром же обнаружил, что иномарки на месте нет.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Угонщиком оказался 40-летний мужчина, в гости к которому и приехал потерпевший.

Выяснилось, что ночью, когда хозяин автомобиля уснул, его приятель взял ключи от зажигания и решил съездить на его машине в соседний район. По пути он не справился с управлением и врезался в высокий бордюр, повредив кузов автомобиля. После бросил машину и вернулся обратно.

- Утром, когда владелец иномарки обнаружил пропажу, злоумышленник сделал вид, что ничего не знает о произошедшем инциденте, - рассказали в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Автомобиль изъят в технически неисправном состоянии.
угон

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