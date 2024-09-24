24 сентября

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В Улан-Удэ водитель уехал, не заметив, что наехал на женщину

В Улан-Удэ водитель уехал, не заметив, что наехал на женщину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл во дворе дома

Вчера днём, 23 сентября, в Улан-Удэ произошёл необычный наезд на пешехода.

- 75-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина», следуя по придомовой территории по улице Лебедева, совершил наезд на 53-летнюю женщину, которая шла в попутном с автомобилем направлении. В результате ДТП у пешехода диагностированы травмы правой стопы, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

При этом водитель с места происшествия попросту уехал.

Позже его нашли и задержали сотрудники Госавтоинспекции. Пожилой мужчина пояснил им, что вообще не заметил наезда на пешехода.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Прибайкальском районе в ДТП с лошадью пострадали два человека.



ДТП

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