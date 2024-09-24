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В Бурятии чёрные лесорубы заплатили почти 300 тысяч за 15 сосен

В Бурятии чёрные лесорубы заплатили почти 300 тысяч за 15 сосен
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они незаконно спилили деревья в лесу

С двух жителей Бурятии взыскали кругленькую сумму за уничтоженные зелёные насаждения. Произошло всё в Иволгинском районе. Мужчины незаконно спилили деревья в местном лесничестве. Один из них предложил съездить туда, чтобы заготовить дрова, поскольку на ферме они закончились.

Отсутствие разрешительных документов товарищей не смутило. Вооружившись бензопилами, чёрные лесорубы отправились в лес и за 30 минут спилили 15 сосен общим объёмом более 12 кубометров. Ущерб от их действий оценили в 278 тысяч рублей.

Против сельчан возбудили уголовное дело и признали их виновными в незаконной рубке лесных насаждений. Обоим дали по году лишения свободы условно. Кроме того, злоумышленников обязали возместить ущерб, причинённый лесному фонду, в солидарном порядке.

Судебные приставы наложили арест на деньги нелегальных дровосеков, находящиеся на их расчётных счетах в банках. Это возымело эффект – иволгинцы полностью погасили задолженность. 
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