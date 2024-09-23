В Иркутской области школьник с молотками и ножом напал на одноклассников

Трое школьников пострадали в результате нападения вооружённого молотками и ножом одноклассника в посёлке Балаганск Иркутской области.Mash сообщает, что мальчик напал на учащихся на перемене после первого урока. Ученики переодевались к уроку физкультуры, когда один из них вытащил молоток и стал наносить им удары по сверстникам. По данным издания, двое детей получили травмы рук, третьему пробили голову.Напавшего обезвредил подоспевший учитель физкультуры. Мальчика передали полицейским. Пострадавших госпитализировали.Shot передаёт, что напавший на учеников с молотками подросток в соцсетях писал, что якобы планировал массовое убийство четыре месяца.Известно, что беспрепятственно вошёл в школу с ножом и тремя молотками в рюкзаке, так как металлодетектора на входе не было. В фойе находилась только гардеробщица.- Персонал школы задержал восьмиклассника и передал его сотрудникам прибывшей следственно-оперативной группы. В настоящее время пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка, выясняются мотивы поступка подростка. Ранее на профилактических учётах школьник не состоял, сигналов в полицию о семье не поступало, - официально прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Следственный комитет подтвердил факт нападения. Сообщается, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более малолетних (часть 3 статьи 30, пункты «а, в» части 2 статьи 105 УК), а также о халатности (часть 1 статьи 293 УК).- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые следственные действия. Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы для их жизни и здоровья нет. С нападавшим несовершеннолетним работают правоохранительные органы. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка деятельности руководства школы и органов системы профилактики правонарушений, - говорится в сообщении следственного управления СК России по Иркутской области.