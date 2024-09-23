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Завуч школы из Иркутской области перевела мошенникам более 3 млн рублей

Завуч школы из Иркутской области перевела мошенникам более 3 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщине позвонил липовый «силовик»

Мошенники представились агентами спецслужб и выманили деньги у двух педагогов из Иркутской области. Оба случая произошли в выходные.

Так, с заявлением о хищении более 3 млн рублей к сотрудникам полиции обратилась 49-летняя завуч школы. Ей позвонил якобы сотрудник силового ведомства, назвал свою «должность», а затем сообщил о проверке в отношении женщины. Со слов мошенника, неизвестные заполучили доступ к онлайн-кабинету банка. Теперь на её имя пытаются «оформить кредит», а все деньги украсть.

Под руководством звонившего женщина оформила в банке кредит, а полученную сумму перечислила на «безопасный счёт». Однако вскоре поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Аналогичным методом обманули 75-летнюю учительницу из Усть-Кута. Она потеряла 185 тысяч рублей.

Всего за прошедшие три дня от аферистов пострадали 15 жителей Иркутской области. Суммарно жертвы обмана потеряли 7 миллионов 20 тысяч рублей. 
мошенничество

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