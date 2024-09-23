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В Кяхте ищут вандалов, повредивших скамейки

В Кяхте ищут вандалов, повредивших скамейки
Происшествия,  Фото:администрация Кяхты
Они понесут ответственность вплоть до уголовной

В Кяхте в результате хулиганских действий повреждено оборудование в сквере им. Героя России Д.А. Фаршинева. Неизвестными лицами приведены в негодность скамейки с навесами рядом с бюстом героя.

В настоящее время сотрудники администрации города передали материалы в правоохранительные органы.

- Надеемся, что в скором времени лица, участвующие в акте вандализма будут установлены. Если вина подтвердится, то за вандализм граждане понесут ответственность вплоть до уголовной. Если подтвердится участие несовершеннолетних, то ответственность понесут родители. В том числе будут подключены органы опеки, - заявили в мэрии Кяхты.

Администрация города также призвала жителей бережнее относится к муниципальному имуществу.
Бурятия Кяхта вандализм

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