В Кяхте ищут вандалов, повредивших скамейки

В Кяхте в результате хулиганских действий повреждено оборудование в сквере им. Героя России Д.А. Фаршинева. Неизвестными лицами приведены в негодность скамейки с навесами рядом с бюстом героя.В настоящее время сотрудники администрации города передали материалы в правоохранительные органы.- Надеемся, что в скором времени лица, участвующие в акте вандализма будут установлены. Если вина подтвердится, то за вандализм граждане понесут ответственность вплоть до уголовной. Если подтвердится участие несовершеннолетних, то ответственность понесут родители. В том числе будут подключены органы опеки, - заявили в мэрии Кяхты.Администрация города также призвала жителей бережнее относится к муниципальному имуществу.