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В Улан-Удэ следователи проверяют информацию о нападении мужчины на ребёнка

В Улан-Удэ следователи проверяют информацию о нападении мужчины на ребёнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сообщается, что нападение произошло в подъезде

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на ребёнка Улан-Удэ.

В паблике «Весь Улан-Удэ» появилась публикация о том, что вечером 13 сентября в подъезде дома на улице Гагарина неизвестный мужчина напал на ребёнка, когда он закрывал тамбурную дверь. Нападавший ударил ребёнка по лицу и отнял у него ключи и телефон.

- В следственном управлении СКР по Бурятии по данному факту возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Бурятия Вячеславу Сухорукову доложить о ходе расследования уголовного дела, - сообщил информационный центр Следкома России. 
грабеж следственный комитет

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