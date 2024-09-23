В Улан-Удэ 37-летний мужчина после уличной драки попал в больницу

Всё произошло днём 22 сентября на улице Столбовая в Улан-Удэ. Изначально в местных пабликах сообщили, что там был конфликт со смертельным исходом. Однако это информацию опровергли в МВД по Бурятии.Как выяснилось, на этой самой улице выпивали трое мужчин и между ними в какой-то момент началась ссора. Один из них – 1987 года рождения – получил три непроникающих ножевых ранения в область головы. Пострадавшего увезли в больницу.Нападавший же сам пришёл в отдел полиции. Правоохранители его задержали. Сейчас проводится проверка.