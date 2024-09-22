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В Бурятии 18-летний автомобилист врезался в КамАЗ

В Бурятии 18-летний автомобилист врезался в КамАЗ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадали водитель и девушка

ДТП с участием кроссовера и грузовика произошло в субботу, 21 сентября, в Баргузинском районе. Сотрудники полиции проводят проверку; её ход взяла на контроль районная прокуратура.

- 18-летний водитель Honda CR-V, следуя со стороны села Баргузин в направлении Курумкана, выехал на встречную сторону движения и врезался в КамАЗ. В автоаварии пострадал водитель легкового автомобиля и его пассажирка — девушка 2007 года рождения, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Иволгинском районе перевернулся автомобиль с компанией подростков – пострадали пятеро человек, в том числе несовершеннолетний водитель. 
ДТП

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