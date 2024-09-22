В Бурятии вновь загорелись леса

Сегодня тушат три лесных пожара
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили лесных пожара, они возникли в Баунтовском и Северо-Байкальском районах.
- Причиной возникновения пожаров в Баунтовском эвенкийском районе стала сухая гроза, а в Северо-Байкальском районе очаг возник по вине местного населения, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
По состоянию на утро 22 сентября, общая площадь очагов – 7,1 га. Угрозы населённым пунктам нет.
На тушении работают три сотрудника Авиалесоохраны, задействована одна единица техники.
В Бурятии действует особый противопожарный режим, за несоблюдение правил пожарной и санитарной безопасности грозит административная ответственность.
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Сегодня тушат три лесных пожара
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