В Бурятии вновь загорелись леса

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили лесных пожара, они возникли в Баунтовском и Северо-Байкальском районах.- Причиной возникновения пожаров в Баунтовском эвенкийском районе стала сухая гроза, а в Северо-Байкальском районе очаг возник по вине местного населения, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.По состоянию на утро 22 сентября, общая площадь очагов – 7,1 га. Угрозы населённым пунктам нет.На тушении работают три сотрудника Авиалесоохраны, задействована одна единица техники.В Бурятии действует особый противопожарный режим, за несоблюдение правил пожарной и санитарной безопасности грозит административная ответственность.